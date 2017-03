P.E.I. 4-H Rural Youth fair results

The 4-H Prince Edward Island Rural Youth Fair was held in September in Alberton.

Results:

LIVESTOCK: DAIRY: Showmanship: Junior: 1. Katie Hughes, North River; 2. Porter Weeks, Pleasant Valley; 3. Spencer Toole, Wheatley River. Intermediate: 1. Jamie Hughes, North River; 2. Reagan Bouma, Pleasant Valley; 3. Malcolm MacDonald, North River. Senior: 1. Connor Mann, Pleasant Valley; 2. Kathryn McCully, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Kyle Bouma, Pleasant Valley. Grand Champion: Connor Mann. Holstein Calves: Junior. 1. Malcolm MacDonald, North River; 2. Brayden Gallant, Evangeline; 3. Reagan Bouma. Intermediate: 1. Dalaney Welsh, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Lilly Wood, North River; 3. Kristen Lidstone, Cavendish. Senior: 1. Patti Douglas, Morell & Area; 2. Kyle Bouma; 3. Porter Weeks. Summer Yearling: 1. Kyle Vanderkloet, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Connor Mann; 3. Dominique Arsenault, Evangeline. Jr Yearling: 1. Denis Arsenault, Evangeline; 2. Arin Douglas, Morell & Area; 3. Maddie Stewart, Dunstaffnage-Marshfield. Ayrshire: 1. Jenny Mutlow, Morell & Area. Jersey: 1. Parker Mann, Pleasant Valley. Champion: Dalaney Welsh Reserve: Patti Douglas.

SHEEP: Showmanship: Jr. 1. Lilly Wood, North River; 2. Isabella Acorn, Grand River East. Sr. 1. Nellie Wood, North River; 2. Ila Matheson, Grand River East; 3. Genevieve Beaulac, Fort Augustus. Ewe Lamb: 1. Ila Matheson. Market Animal: 1. Nellie Wood; 2. Genevieve Beaulac; 3. Ila Matheson. Champion Jr. Lilly Wood Champion Sr. Nellie Wood. GOAT: Showmanship: 1. Olivia Drake, North River; 2. Nicole Drake, North River. Doeling: 1. Olivia Drake; 2. Nicole Drake. Champion: Olivia Drake. POULTRY: Showmanship: 1. Dustin Keefe, Summerville; 2. Jack Blaisdell, Summerville; 3. Locke Donovan, Summerville. Conformation: Bantams: 1. Locke Donovan; 2. Dustin Keefe; 3. Dustin Keefe. Waterfowl: 1. Dustin Keefe; 2. Jack Blaisdell. Pigeons: 1. Jack Blaisdel; 2. Dustin Keefe; 3. Jack Blaisdell. Champion: Dustin Keefe. TURKEY: Showmanship: 1. Lucca Gallant, Evangeline; 2. William Carter, Chepstow-Little Harbour; 3. Jack Gamble, Lot 16. (18 Lbs And Under): 1. Rae Matheson, Grand River East; 2. Tyler Dill, Chepstow-Little Harbour; 3. Lucca Gallant. (19-25 Lbs): 1. Jack Gamble.

RABBIT: Showmanship: Jr. 1. Lilly Wood; 2. Emma MacAulay, Fort Augustus; 3. Thomas Willoughby, North River. Int. 1. Rae Matheson, Grand River East; 2. Emma Willoughby, North River; 3. Hudson Welsh, Dunstaffnage-Marshfield. Sr. 1. Robert Larsen, Albany; 2. William Muirhead, Fort Augustus; 3. Brandon Malone, Morell & Area. Fancy/Meat: Jr. Doe: 1. Brandon Malone; 2. William Muirhead; 3. Emma Willoughby. Jr. Buck: 1. Mairen Kinch, Elmsdale; 2. Brandon Malone; 3. William Muirhead. Sr Doe: 1. Lilly Wood; 2. Brandon Malone; 3. Hudson Welsh. Sr. Buck: 1. Anna Doran, O’Leary; 2. William Muirhead; 3. Brandon Malone. Pet: Jr. Doe: 1. Molly Loane, Brooklyn-Heatherdale. Sr. Doe: 1. Robert Larsen; 2. Thomas Willoughby; 3. Emma MacAulay. Sr. Buck: 1. Thomas Willoughby; 2. Halia Moss, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Dalaney Welsh. Champion: Robert Larsen

HORSE & PONY: Horse Showmanship: Preliminary: 1. Karlin Larter, North River; 2. Sydney Mazurek, North River. Int: 1. Anna Jesulaitis, Albany; 2. Nina Graebig, O’Leary. Equitation: Prelim: 1. Karlin Larter; 2. Sydney Mazurek. Int. 1. Anna Jesulaitis; 2. Nina Graebig. Pleasure: Prelim: 1. Karlin Larter; 2. Sydney Mazurek. Int/Advanced: 1. Anna Jesulaitis; 2. Nina Graebig. Walk/trot “Simon Says”: 1. Karlin Larter; 2. Sydney Mazurek. Command: Int/Adv: 1. Sydney Mazurek; 2. Anna Jesulaitis; 3. Nina Graebig. Champion: Karlin Larter.

Grand Champion Showmanship: Robert Larsen, Reserve: Lilly Wood.

Best Dressed: Toy: Rachel & Hannah Frizzell, Animal: Karlin Larter-Pirate Horse Costume

NON LIVESTOCK:

PLANTS: Gardening-Veggies: 1. Patrick Lauwerijssen, Albany. Champion: Patrick Lauwerijssen. Floriculture-Flower Arrangement: 1. Aine McGuire, Ellerslie; 2. Slaine McGuire, Ellerslie. Champion: Aine McGuire. Potato-3 of One Variety: 1. Liam Murnaghan, Fort Augustus. Champion: Liam Murnaghan.

CRAFTS: Junior: Seasonal Decorations: 1. Aaleyah MacGillivray, Albany; 2. Claire Keough, Albany; 3. Janie Beaton, Freetown Harmony. Scrapbooking-One Page: 1. Anna Jesulaitis; 2. Sydney Muttart, Albany; 3. Taia Gallant, Evangeline. Senior: Seasonal Decorations: 1. Brittany Peters, Albany; 2. Olivia Drake; 3. Hannah Larsen, Albany. Champion: Aaleyah MacGillivray.

NEEDLECRAFT: Junior: Easy Steps To Knit I-Dog: 1. Cassidy Warren, Albany; 2. Jenna Stewart, Albany; 3. Nikita Higginbotham, Summerville. II-Mittens: 1. Rachael Martens, Millview-Vernon River; 2. Lesley Evison, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Becca Smith, Dunstaffnage-Marshfield. Other: 1. Chloe Toombs, Cavendish; 2. Tara Campbell, Millview-Vernon River. Senior: Crochet With Cotton-Doily: 1. Kestra Greer, Millview-Vernon River. Crochet Two-Mittens: 1. Sarah Furness, Millview-Vernon River. Easy Steps To Knit-Dog: 1. Abigail Munro, Millview-Vernon River. II-Mitts: 1. Zoie Farish, Millview-Vernon River; 2. Emma Prosper, Millview-Vernon River; 3. Lindsay Birt, Summerville. Champion: Kestra Greer.

SEWING: Junior: Great Beginnings-Apron: 1. Charleigh Corke, North River; 2. Grace Turner, Wheatley River; 3. Karlin Larter. Tote Bag: 1. Emma Thompson, North River. Boxers/Sleep Pant: 1. Brenna MacDonald, Chepstow-Little Harbour; 2. Julia Lea, Millview-Vernon River; 3. Laurel Wigmore, Pleasant Valley. Sew With Fleece I-Mitts/Hat: 1. Maggie Power, Millview-Vernon River; 2. Laurel Taweel, Millview-Vernon River; 3. Marguerite Desroche, Millview-Vernon River. II-Animal Pillow: 1. Janelle Quinn, Millview-Vernon River; 2. Hannah Waye, Wheatley River; 3. Kirsten Kouwenberg, Millview-Vernon River. Sew You Want To Sew-Silly Pillow: 1. Tara Campbell; 2. Ella Vannieuwenhuyzen, Millview-Vernon River; 3. Hannah Kouwenberg, Millview-Vernon River. Fashionably You-Dress: 1. Lesley Evison, Dunstaffnage-Marshfield. Quilting-Patchwork Item: 1. John Robert Beaton, Freetown Harmony; 2. Marissa McAvinn, Albany. Senior: Great Beginnings-Boxers/sleep Pant: 1. Selina Martens, Millview-Vernon River. Sew With Fleece II-Animal Pillow: 1. Maria Chisholm, North River; 2. Liese Manchester, Millview-Vernon River. Simple Sportswear-Skirt/shorts: 1. Laura Jane Simpson, Cavendish. Sewing Plus-Shirt/blouse: 1. Taylor MacBeath, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Brianna MacDonald, Millview-Vernon River; 3. Abigail Munro, Millview-Vernon River. Quilting-Patchwork Item: 1. Brittany Peters, Albany. Champion: Maria Chisolm.

FOODS: Jr Foods & You: Year I (4 Cookies): 1. Chloe Loane, Brooklyn-Heatherdale; 2. Olivia Dumville, O’Leary; 3. Madison Quinn, Dunstaffnage-Marshfield. Dairy (4 Muffins): 1. Patrick Lauwerijssen, Albany; 2. Claire Keough, Albany. (Carrot Cake): 1. Jessica Larsen, Albany. Across Canada (Potato Cake): 1. Reagan Bouma, Pleasant Valley; 2. Abby Gallant, Cavendish. Senior: Dairy (4 Muffins): 1. Robert Larsen, Albany. Across Canada (Potato Cake): 1. Justin Larsen, Albany; 2. Johnathan Lauwerijssen, Albany; 3. Ruth Visser, Millview-Vernon River. Champion: Justin Larsen.

JR. SELF-DETERMINED: Woodworking (Other): 1. Andrew Gormley, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Ryan McCardle, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Hudson Welsh, Dunstaffnage-Marshfield. Needlework: 1. Janelle Quinn. Painting & Drawing: 1. Emma Thompson; 2. Keanah Arsenault, Evangeline; 3. Brooklin Richard, Evangeline. Others: 1. Katelyn Visser, Millview-Vernon River; 2. Samantha Pirch, Millview-Vernon River. Senior: Woodworking (Furniture): 1. Pieter Vanleeuwen, Pleasant Valley. Woodworking (Other): 1. Spencer Saunders, Fort Augustus. Needlework: 1. Carley MacLean, Millview-Vernon River; 2. Selina Martens. Photography: 1. Sara Gamble, Lot 16. Painting & Drawing: 1. Rachel Vanderkloet, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Olivia Drake. Scrapbooking: 1. Hannah Larsen; 2. Ann Younker, Wheatley River. Clothing: 1. Robyn Smith, Dunstaffnage-Marshfield. Others: 1. Maddie Stewart; 2. Monique Visser, Millview-Vernon River; 3. Olivia MacPhail, North River. Champion: Katelyn Visser.

MISCELLANEOUS: Electricity-Electrical Gadget: 1. Ashton Winn, Albany; 2. Thomas Beaulac, Fort Augustus; 3. Sebastian Beaulac, Fort Augustus. Rocketry-One Rocket: 1. Thomas O’Brien, Millview-Vernon River; 2. Michael Naddy, Millview-Vernon River; 3. Darcy Pirch, Millview-Vernon River. Small Engines I & II-Display Engine: 1. Andrew MacGregor, Chepstow-Little Harbour; 1. Brent MacGregor, Chepstow-Little Harbour; 2. Patrick Lauwerijssen, Albany. Champion Industrial: Ashton Winn. Photography: (3 Pics In Frame): Jr. 1. Rosslyn Townshend, Chepstow-Little Harbour; 2. Thomas Craig, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Thomas Willoughby. Sr. 1. Destiny Harper, Albany; 2. Marlee Gregory, Wheatley River; 3. Meg Sheridan, Millview-Vernon River. Champion: Rosslyn Townshend. Wildlife-Jr-Bird Feeder: 1. Grace Cierra, Lot 16; 2. Brooke MacIntyre, Lot 16; 3. Madelyn MacLaurin, Lot 16. Forestry-Sr-Woodlot Inventory: 1. Taylor Thompson, Dunstaffnage-Marshfield; 2. Jordan Dingwell, Dunstaffnage-Marshfield; 3. Michael Brazil, Dunstaffnage-Marshfield. Champion Outdoors: Grace Cierra.

WOODWORKING: I-Gumball Machine: 1. Nicole Drake; 2. Conall Gibson, Wheatley River; 3. Colby Munro, Cavendish. II-Shelf: 1. Benjamin O’Brien, Millview-Vernon River; 2. Grace Hughes, North River; 3. Patrick Lauwerijssen, Albany. III-Stool: 1. Malcolm MacDonald, North River; 2. Brittany Peter; 3. Tyler Peters, Albany. Champion: Nicole Drake. Looking Good, Feeling Great-Display: 1. Genevieve Beaulac, Fort Augustus; 2. Danielle Proulx, Fort Augustus; 3. Rikki Delaney Gallant, Evangeline. Cake Decorating: I-6″ Cake: 1. Marianna Visser, Millview-Vernon River; 2. Emma Visser, Millview-Vernon River. II-6″ Cake: 1. Hailey Ferguson, Summerville; 2. Locke Donovan. Champion Misc. Project: Marianna Visser.

2016 RWF DAIRY TEAM: Arin Douglas and Patti Douglas of the Morell 4-H Club; Denis Arsenault of the Evangeline 4-H Club; Kyle Bouma and Connor Mann of the Pleasant Valley 4-H Club; Kyle VanderKloet, Kathryn McCully and Dalaney Welsh of the Dunstaffnage-Marshfield 4-H Club; and Emily McKenna of the North River 4-H Club.